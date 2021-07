PGNiG chce produkować gaz ze śmieci. Sięgnie do brązowych kontenerów

adam 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i łapać gaz z tyłków obywateli, tylko do butli czy przez rurki od razu do zbiorników. Cała ta sprawa ostro śmierdzi i to obywatelom, prosto w nosy. Śmietniki już śmierdzą, dokładanie brązowych z gotującą się w upały zawartością poprawia komfort życia mieszkającym betonowych szufladach. Jakiś czas temu cały Berlin dostał do mieszkań pojemniki ok 10-20 litrów z pokrywką na brązowe. Kto miał balkon, to gotował sobie te odpady bio na balkonie, a kto nie, musiał go trzymać w mieszkaniu. Nie zadziałał system odbioru zawartości, stąd projekt upadł, a ludziom przestało śmiedzieć w domach i w okolicy. W Londynie z powodu oszczędności wywozi się śmiec nie co tydzień, ale co dwa tygodnie, wory śmieci zalegają na chodnikach. Już lecę z garstką skórek po 2 kiwi na śmietnik, do brązowego.