Ropa naftowa zalicza dużą przecenę. Przerywa serię sześciu tygodni wzrostów

W piątkowy poranek oczy inwestorów na całym świecie zwrócone są m.in. na notowania "czarnego złota". Ropa tanieje ponad 3 proc. i wszystko wskazuje na to, że w ten sposób przypieczętuje mocną przecenę w całym tygodniu.

Obecnie, na giełdzie w Nowym Jorku, baryłka wyceniana jest na około 35 dolarów wobec 40 dolarów w poniedziałek. To oznacza kilkunastoprocentowy zjazd.

To pierwszy taki tydzień od kwietnia, gdy doszło do załamania cen ropy w związku z brakiem porozumienia największych krajów wydobywających surowiec i obaw o spadek popytu wywołany przez kryzys związany z koronawirusem. Od tamtego czasu sześć kolejnych tygodniu upłynęło na wyraźnych wzrostach notowań. Aż do teraz.