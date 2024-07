Rynki finansowe reagują na zmiany w wyścigu prezydenckim w USA

Eksperci DM BOŚ w swojej analizie zwracają uwagę na zjawisko tzw. Trump Trade, które zaczyna kształtować zachowania inwestorów na globalnych rynkach. Jak piszą, " patrząc na zachowanie poszczególnych sektorów, nie trudno dostrzec elementy popytu na sektory, które są postrzegane jako potencjalni wygrani w przypadku powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu ". Analitycy wskazują na "zwyżki spółek surowcowych, bankowych i spadki technologicznych oraz związanych z transformacją energetyczną", które "połączyły się ze wzrostami kryptowalut".

Joe Biden rezygnuje. Co na to rynki?

Mimo to, analitycy DM BOŚ przewidują, że informacja o wycofaniu się Bidena z wyborów "przynosi nową dynamikę w kampanii wyborczej w USA - i zapewne nową dawkę zmienności na rynkach". Jednocześnie eksperci podkreślają, że "klucz do przyszłości giełd trzymają wyniki kwartalne". Jak wyjaśniają, "szczególnie ważne będą wyniki kwartalne sektora technologicznego, który w najbliższych dwóch tygodniach pozwoli ocenić na ile ostatnie korekty okażą się okazjami do zakupów".