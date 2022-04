To jeden z najgorszych miesięcy w historii TFI. Z funduszy inwestycyjnych ubyło 7 mld zł

Wojna w Ukrainie i obligacyjna bessa zniechęcają do inwestowania. Odbija się to na działalności funduszy inwestycyjnych, z których ubywa pieniędzy. Problem ciągnie się już kilka miesięcy, ale w marcu nastąpiło wyraźne pogorszenie. Eksperci wskazują, że to jeden z najgorszych okresów w historii polskiego rynku. Od października aktywa TFI skurczyły się łącznie o ponad 29 mld zł.