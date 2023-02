Bezrobocie drgnęło. Jest wzrost szacowanej stopy

Nie ma powodów do paniki

Trzeba jednak podkreślić, że wzrost bezrobocia na początku roku jest czymś normalnym. Co roku, ze względu na cykliczny charakter wskaźnika, jego wartość w styczniu rośnie, a ma to związek m.in. z zakończeniem sezonowych prac.

Jak kształtuje się bezrobocie?

Drgnięcie, choć minimalne, bezrobocia widać też było w danych Głównego Urzędu Statystycznego. W grudniu 2022 r. stopa wzrosła o 0,1 pp. do 5,2 proc. Był to pierwszy wzrost od stycznia 2022 r. Wtedy to GUS wskazał, że stopa bezrobocia wynosi 5,9 proc. Od tamtego momentu powoli, lecz sukcesywnie, wskaźnik ten spadał.