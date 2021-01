Bezrobocie w Polsce. Przed nami trudne miesiące

W środę rano Główny Urząd Statystyczny poinformował, że bezrobocie w Polsce wyniosło w grudniu 2020 roku 6,2 proc. To o 0,1 pkt proc. więcej niż w listopadzie.

W ten sposób przerwana została seria równych odczytów. Od danych za czerwiec aż do listopada w każdym miesiącu GUS wyliczał stopę bezrobocia na 6,1 proc.

Ale to nie koniec wzrostów. Eksperci twierdzą bowiem, że najgorsze wciąż przed nami. Szczyt powinien przypaść na luty i marzec. Wtedy stopa bezrobocia może sięgnąć nawet 6,5 proc.

To oznacza mniej więcej tyle, że bez pracy będzie pozostawać ponad 1,1 mln osób. Dziś jest to nieco ponad milion. Wniosek? W dwa najbliższe miesiące pracę straci niespełna 100 tys. Polaków. Oczywiście mówimy tylko o tych, którzy zdecydują się zgłosić do urzędu pracy.