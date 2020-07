Biden rzuca wyzwanie Trumpowi. 700 mld dol. na plan "Odbudowujmy lepiej"

Program Joe Bidena ma być wyzwaniem rzuconym obecnemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Biden zapowiada zakupy amerykańskiej stali, cementu czy betonu z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury w USA. Chce wydać na to 400 mld dol. - donosi Polska Agencja Prasowa.

Kolejne 300 mld dol ma zostać przeznaczone na badania i rozwój sztucznej inteligencji aut elektrycznych oraz sieci 5G. -To będzie największe wsparcie badań i rozwoju oraz inwestycje od czasów drugiej wojny światowej - przekonuje Biden, którego słowa przytacza PAP.

Prócz tego proponuje wsparcie dla kobiet i mniejszości etnicznych w dostępie do kredytów oraz ulgi podatkowe. W sumie jego plan nazwany "Build Back Better" kosztować ma 700 mld zł. Amerykański dziennik "Washington Post" nazywał go "rodzajem gospodarczego nacjonalizmu".