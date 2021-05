Budowa CPK, geodeci ruszyli w teren. Właściciele nie mogą odmówić im wejścia

- W gminach Baranów, Teresin i Wiskitki geodeci prowadzą badania terenowe pod inwestycję Centralny Port Komunikacyjny. Badania te przeprowadzane są za pomocą skaningu laserowego, trwają one od kwietnia i składają się z dwóch etapów - powiedział PAP rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Identyfikatory na życzenie mieszkańców

Pracownicy CPK mają spore uprawnienia, a więc uzasadniony był strach mieszkańców o możliwe oszustwa. Dlatego też, odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, spółka zadbała o to, by każdy pracownik miał przy sobie specjalny identyfikator, tak, by każdy mógł zweryfikować jego wiarygodność i bez strachu wpuścić na swoją nieruchomość.