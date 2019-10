Budowa dróg. Kolejny przetarg na S1 i plan budowy

To trzeci z czterech odcinków S1 pomiędzy Mysłowicami i Bielsko-Białą. Dla odcinka I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) oraz II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice postępowania przetargowe zostały ogłoszone już 10 października. Postępowanie przetargowe na IV odcinek, stanowiący obwodnicę Oświęcimia w ciągu DK44, o długość ok. 9 km, Dyrekcja planuje ogłosić w grudniu. Tym samym całość zadania realizacyjnego od Mysłowic do Bielska-Białej zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku.

Budowa S1 od Bieska-Białej do Mysłowic to kolejny - po tzw. obejściu Węgierskiej Górki - odcinek, dzięki któremu trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. To najdłuższy z planowanych do budowy odcinków S1, pozwoli ominąć istniejący odcinek DK1 od Tychów do Bielska-Białej. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.