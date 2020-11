Centralny Port Komunikacyjny. Ponad 9 mld złotych na pierwszy etap realizacji inwestycji

Rząd przyjął tę uchwałę 28 październikiem, a przedłożył ją Marcin Horała, pełnomocnik ds. Centralnego Postu Komunikacyjnego. Podano wówczas, że łączne koszty finansowania I etapu CPK szacuje się na ok. 12,8 mld złotych.

Podkreślono także, że w latach 2020-2023 program nie wymaga zaangażowania funduszy z budżetu państwa. Środki na budowę będą pozyskane z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych. To właśnie zdobyte pieniądze w ten sposób sfinansują realizację inwestycji w tym zakresie.

"Łączny limit zaangażowania środków Skarbu Państwa na realizację Programu Wieloletniego wynosi 9 mld 230 mln złotych. [...] Program nie obejmuje wydatków z budżetu państwa" - czytamy w Uchwale opublikowanej w Monitorze Polskim. Dodano, że nadzór nad wykonaniem programu wieloletniego sprawuje pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak czytamy w załączniku do Uchwały, zgodnie z Koncepcją CPK realizacja przedsięwzięć składających się na komponent lotniskowy jest przewidziana do końca roku 2027, a na komponent kolejowy - do końca 2034 roku, obejmując dwie najbliższe perspektywy finansowe UE.