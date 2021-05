Ceny. Polski Ład przyniesie silniejszy wzrost inflacji

Polski Ład przyniesie wzrost inflacji

Najważniejsze założenia Polskiego Ładu to zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB w ciągu 6 lat, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie II progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, dodatek 12 tys. zł na drugie dziecko, emerytura do 2500 zł bez podatku, zapewnienie przez państwo do 100 tys. zł wkładu własnego na kredyt mieszkaniowy, pozwolenie na budowę domów do 70 m kw. na podstawie zgłoszenia, umorzenie kredytów mieszkaniowych do 150 tys. zł w zależności od liczby dzieci w rodzinie, inwestycje warte w ciągu 5-7 lat ok. 650 mld zł, zakończenie do 2030-2031 r. całej siatki dróg ekspresowych i autostrad, zrównanie dopłat dla rolników do średniej unijnej oraz inwestycje w obszarze klimatu.