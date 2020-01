Ceny prądu w górę, rekompensaty dopiero za rok. Policzyliśmy, ile dostaną Polacy

Prąd w 2020 roku będzie droższy. To już pewne. Zapłacą więcej i przedsiębiorstwa, i gospodarstwa domowe. Polacy zapłacą od 10 do 12 proc. więcej w każdym rachunku. To i tak dobra informacja. Firmy energetyczne wnioskowały o blisko trzykrotnie wyższe zmiany.

Mechanizm wciąż się tworzy

"To nic nie da"

- W najlepszym wypadku takie rozwiązanie będzie warte ponad miliard złotych. To są pieniądze, które powinny trafić do polskiej energetyki. To są pieniądze, które powinny wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii. To są pieniądze, które powinny pomagać modernizować polską energetykę. Niestety, dopóki naszym głównym źródłem energii jest węgiel, to nie jesteśmy w stanie go produkować tanio - dodaje. Jak tłumaczy, wynika to w licznych czynników: polityki Unii Europejskiej oraz wydajności tej branży.