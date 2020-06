Ceny warzyw mogą spaść w drugiej połowie roku. Z owocami będzie inaczej

"Pandemia COVID-19 poprzez ograniczenia administracyjne doprowadziła do istotnego wzrostu kosztów transportu międzynarodowego. Znalazło to odzwierciedlenie w wyższych cenach owoców i warzyw pochodzących z importu" - czytamy w najnowszej "Agro Mapie".

Koronawirus wywołuje też presję na ceny owoców i warzyw w kraju. W najnowszym raporcie ekonomiści Credit Agricole wskazują na ograniczenia, szczególnie w kontekście przepływu osób, które doprowadziły do powstania niedoboru pracowników sezonowych w rolnictwie, szczególnie na początkowym etapie wegetacji. Problem ten jest obserwowany zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE.

W przypadku owoców jedyne na co można liczyć to wyhamowanie podwyżek cen (rok do roku). Z perspektywy konsumentów lepiej wyglądają prognozy cen warzyw, które w kolejnych miesiącach mogą być niższe niż rok wcześniej.