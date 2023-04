Co dalej z zerowym VAT-em na żywność? Oto najprawdopodobniejszy scenariusz

Zerowy VAT na żywność rząd wprowadził w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. To jedno z ostatnich rozwiązań korzystnych dla Polaków, które się w niej ostały, gdyż podatek m.in. na paliwa wrócił już do normalnej wysokości. Jednak 0 proc. na artykuły żywnościowe obowiązuje wyłącznie do 30 czerwca.