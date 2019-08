Co nas czeka za 10 lat? Poznaj raport "Pracownik przyszłości"

Czy wystarczy solidna wiedza oraz doświadczenie, by utrzymać się na rynku pracy do 2030 roku? Jak pokazuje raport „Pracownik przyszłości” - opracowany przez infuture institute we współpracy z Samsung Polska - w najbliższej dekadzie rynek pracy postawi na kompetencje miękkie. To one, w dobie automatyzacji i sztucznej inteligencji, zrewidują charakter pracy oraz jej definicję.

