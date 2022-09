Czym jest nieprzekraczalna linia zabudowy?

Przy budowie domu jednorodzinnego czy innego budynku musisz mieć odpowiednie pozwolenie lub też zgłosić budowę do urzędu. Potrzebny Ci będzie również projekt architektoniczny przygotowany przez uprawnioną do tego osobę. Na pierwszym etapie realizacji inwestycji lub nawet przy jej planowaniu możesz spotkać się z nieprzekraczalną linią zabudowy. Co to jest i jak ją interpretować?