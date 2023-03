Decyzje NBP w kampanii wyborczej. "Tego Adam Glapiński nigdy nie zrobi"

– Spadek PKB i konsumpcji to sygnał, że jesteśmy w przedsionku recesji. Trzyma się jeszcze rynek pracy, pytanie, jak długo - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych. – Do tego spadają wynagrodzenia i zyski firm. Pierwszy kwartał 2022 r. był górnym punktem zwrotnym. Adam Glapiński, prezes NBP, tego nie przyzna, bo idą wybory, a bank centralny jest skrajnie upolityczniony. Większość członków RPP to są byli politycy. Bardzo mnie ciekawi, co kiedyś przeczytamy w protokołach po posiedzeniach RPP. Czy członkowie Rady, którzy są po stronie PiS, w ogóle zabierają głos, czy tylko ślepo głosują według instrukcji? Prezes NBP jest właściwie ministrem Glapińskim. Jego przekazy mają charakter wiecowy, propagandowy. NBP nie zrobi niczego, co mogłoby zaszkodzić rządowi. Nie ma mowy o komunikatach o zaciskaniu pasa i szykowaniu się na gorsze czasy. Jest tylko propaganda – kwituje ekspert.