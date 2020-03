Deficyt budżetowy. Miał być zerowy, a może być najwyższy od 2010 roku

Tarcza antykryzysowa rządu według dotychczasowych zapowiedzi ma zasilić polską gospodarkę kwotą 212 mld zł. Pieniądze te mają stworzyć poduszkę finansową po to, by Polska możliwie jak najłagodniej przeszła przez kryzys wywołany epidemią koronawirusa.

- Rząd ma dużą przestrzeń, by w tym roku zwiększyć wydatki budżetowe i powiększyć deficyt nawet do 6 proc. PKB, a może i więcej, by te pieniądze trafiły na ochronę rynku pracy i do sektora przedsiębiorstw - szacuje Paweł Borys.