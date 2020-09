Dług publiczny rośnie. Ale koszty jego obsługi niekoniecznie

Jak pisze "Rzeczpospolita", łączny dług publiczny na koniec 2021 roku według unijnej metodologii może sięgnąć nawet 1,52 bln zł. To o tyle miarodajne, że uwzględnia również koszty programów pomocowych zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.

To ponad 200 miliardów złotych, które zostały przez rząd "wypchnięte" poza budżet państwa. Wpłyną jednak na dług brany pod uwagę przez Unię Europejską. Gdyby zaś liczyć po "naszemu", to dług urośnie do 1,22 bln zł.