zus Katarzyna Bartman 2 godziny temu

Dodatek solidarnościowy. Ostatnia szansa na 1400 zł dodatku za lipiec. W sierpniu ZUS nam tego świadczenia nie wypłaci w całości

Ostatnia szansa na dodatek solidarnościowy za lipiec. Wniosek do ZUS można wysłać tylko do piątku do końca dnia. Jeśli zrobisz to już w sierpniu - 1400 zł za lipiec przepadnie. Zgodnie z ustawą ZUS wypłaca pieniądze tylko za miesiąc złożenia wniosku.

