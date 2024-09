Donald Tusk zwołał rząd na sobotę. Będzie nowy budżet na 2025 rok

W czwartek premier Donald Tusk zapowiedział, że w sobotę podczas posiedzenia Rady Ministrów, rząd w związku z powodzią dokona zmian w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok.

Jak podkreślono na stronie KPRM w porządku sobotniego posiedzenia rządu znalazł się m.in. projekt ustawy budżetowej na 2025 r. oraz projekt Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2025–2028. Oba dokumenty przygotował Minister Finansów.

Pod koniec sierpnia rząd przyjął wstępny projekt budżetu na przyszły rok, który został przekazany do konsultacji ze stroną społeczną w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Zgodnie z projektem dochody budżetu państwa miałyby wynieść w przyszłym roku 632,6 mld zł, wydatki powinny ukształtować się na poziomie 921,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma wynieść 289 mld zł.

Budżet na 2025 r. do zmiany

Jak informowało Ministerstwo Finansów, w 2025 r. rząd zabezpieczył rekordowo wysokie środki na opiekę zdrowotną. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będzie to co najmniej 6,5 proc. PKB, czyli co najmniej 221,7 mld zł. Oznacza to, że w przyszłym roku na opiekę zdrowotną państwo wyda o blisko 31 mld zł więcej niż w tym roku.

Rekordowe środki zabezpieczone zostały również na obronę narodową, w tym na wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych. W 2025 r. będzie to 124,3 mld zł, w porównaniu do 118,1 mld zł w 2024 r. (wzrost o 6,2 mld zł). Łącznie z wydatkami Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, za rok wydatki na obronę narodową sięgną 186,6 mld zł, czyli będą o 28,6 mld zł większe, niż planowano w tym roku. W 2025 r. wydatki na polskie wojsko wyniosą 4,7 proc. PKB (w 2024 roku jest to 4,2 proc. PKB).

Na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2025 r., w tym świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, przeznaczone miałoby być 24,2 mld zł. Na program "Aktywny Rodzic", którego celem jest pogodzenie zadań rodzicielskich z aktywizacją zawodową, zabezpieczono w budżecie 8,4 mld zł.

Zdecydowano, że w 2025 r. wzrost kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli wyniesie 5 proc. O 5 proc. mają wzrosnąć także wynagrodzenia, w tym kwoty bazowe dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy, pracowników ministerstw oraz urzędów centralnych i wojewódzkich.

Zwiększony ma być fundusz wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS, a na cele związane z mieszkalnictwem zaplanowano ok. 4,2 mld zł (o ok. 1,4 mld zł, czyli o ponad 50 proc. więcej niż w 2024 roku).

Na realizację tzw. urlopu dla przedsiębiorców, czyli zwolnienia z opłacania składek w jednym wybranym miesiącu w roku, przeznaczono 1,6 mld zł, a na wypłatę tzw. renty wdowiej 3,2 mld zł.

W 2025 r. zaplanowane jest zwiększenie rezerwy na inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy o 1,9 mld zł (do 4,7 mld zł). Jednocześnie, w projekcie zabezpieczono środki na kontynuację działań społeczno-gospodarczych, w tym na: program "Rodzina 800+" (62,8 mld zł); wypłatę 13. i 14. emerytury (31,5 mld zł); zadania drogowe i kolejowe, które realizowane są w ramach programów wieloletnich (16,6 mld zł); świadczenia wspierające, którego celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami (z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu), jeśli chodzi o częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób (7,1 mld zł, czyli więcej o 3,4 mld zł w stosunku do 2024 roku); składki na ubezpieczenie społeczne za osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych i macierzyńskich (4,8 mld zł); program "Dobry start", czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny (1,4 mld zł).

PKB w górę o blisko 4 proc.

Budżet na 2025 r. obejmuje spłatę 63,2 mld zł zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju (34,7 mld zł) wyemitowanych w 2020 r. na sfinansowanie rządowego programu "Tarcz Finansowych" oraz przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2023 (28,5 mld zł). W projekcie uwzględniono skutki reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w efekcie której samorządy otrzymają o 24,8 mld zł większe dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT (w stosunku do dochodów, jakie wynikałyby dla samorządów z dotychczasowych przepisów).

Projekt budżetu na przyszły rok przewiduje, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,9 proc., a czynnikami pobudzającymi wzrost gospodarczy będą m.in. inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Resort finansów założył, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3 proc., a inwestycje ogółem wzrosną o 6,4 proc. Resort oczekuje, że zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,4 proc., a stopa bezrobocia na koniec roku spadnie do 4,9 proc.

Zgodnie z projektem przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie o 7,1 proc., a inflacja wyniesie 5 proc.

Projekt zakłada, że w przyszłym roku deficyt sektora GG (general government) wyniesie 5,5 proc. PKB, a przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) 59,8 proc. na koniec 2025 r. Relacja państwowego długu publicznego ma na koniec przyszłego roku wynieść 47,9 proc. PKB (wobec 55- proc. progu ostrożnościowego, określonego w ustawie o finansach publicznych).

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu rząd ma czas do 30 września.

Z harmonogramu prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych i innych komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na 2025 r. wynika, że pierwsze czytanie projektu odbędzie się w Sejmie na posiedzeniu 9-11 października.

