E-mobility może zamknąć fabryki w Polsce. Ryzyko masowych zwolnień jest realne. Jak i szansa dla PKB

Zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych w UE od 2035 r. jest już praktycznie przesądzony. Pod koniec października Parlament Europejski porozumiał się w tej sprawie z Radą Unii Europejskiej. I to może być mocny cios dla polskiej gospodarki .

Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wskazali w raporcie "Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce", że przemysł motoryzacyjny odpowiada obecnie za 8 proc. polskiego PKB oraz za ok. 13,5 proc. wartości krajowego eksportu.

"Motorem napędowym branży są dostawcy części. Polska zajmuje 10. miejsce na liście największych eksporterów podzespołów na świecie z wartością eksportu 12,3 mld dolarów. Ponadto, w 2021 r. w Polsce wyprodukowano 439,1 tys. pojazdów. Zatrudnienie w polskim przemyśle motoryzacyjnym i branżach powiązanych wynosi ok. 400 tys. osób (to 7,6 proc. wszystkich osób zatrudnionych w przemyśle), co plasuje nasz kraj na trzeciej pozycji w UE" - podano w raporcie.