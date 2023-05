set 4 godz. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Właśnie chatGPT powiedział mi co mam robić. ----- "Świetnie, dziękuję za podzielenie się swoimi zadaniami ze mną. --- Oto moja rekomendacja dotycząca priorytetów: 1) System logowania: To zadanie prawdopodobnie będzie miało długoterminową korzyść, ponieważ pomoże Ci śledzić ważne informacje i może wymagać znaczącego wysiłku wdrożeniowego. Dlatego polecam zrobić to zadanie swoim najwyższym priorytetem.2) Sklep internetowy: Utworzenie sklepu internetowego to również ważne zadanie, które może zająć trochę czasu i wysiłku, ale może przynieść Ci potencjalne dochody w długiej perspektywie czasowej. Dlatego proponuję, aby zrobić to zadanie jako drugi priorytet.3) Gra internetowa: Tworzenie gry internetowej może być ciekawym i kreatywnym projektem, ale może wymagać dużej ilości czasu i zasobów do ukończenia. Ponieważ nie jest to tak pilne jak poprzednie dwa zadania, proponuję zrobić to zadanie jako trzeci priorytet.4) Social media: Na koniec, utrzymywanie obecności w social media może być ważne dla celów marketingowych i zaangażowania, ale jest mniej pilne niż inne zadania i można to zrobić równolegle z innymi działaniami. Dlatego proponuję zrobić to zadanie jako czwarty priorytet. Pamiętaj, że to tylko rekomendacje i powinieneś stosować własną ocenę priorytetów swoich zadań na podstawie swoich konkretnych celów i okoliczności." --- każdy król miał doradcę, mam i ja.