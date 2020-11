Fundusz Zwrotów. Branża eventowa chce uzyskać z niego środki za odwołane targi i kongresy

Branża eventowa zwróciła się o pomoc m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PFR Pawła Borysa oraz Rzecznika MŚP Adama Abramowicza. W piśmie podkreśla, że obecnie zaproponowana przez państwo pomoc - jak zwolnienie ze składek za listopad 2020 roku - nie przystaje do wyzwań ekonomicznych, przed którymi stoi obecnie branża.

"Sytuacja ekonomiczna sektora organizacji lub produkcji wydarzeń i spotkań (eventów) pogarsza się z dnia na dzień. Co więcej, zgodnie z przewidywaniami, taka sytuacja potrwa co najmniej do czasu utrzymania ograniczeń w zakresie organizacji eventów wprowadzonych przez władze państwowe w celu przeciwdziałania chorobie COVID-19" - wskazano.