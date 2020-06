Granice otwarte, Niemcy przyjeżdżają na zakupy. "Dobrze, że możemy znów być z wami"

Lubieszyn to mała wieś tuż przy niemieckiej granicy, przy przejściu, przed którym niegdyś kierowcy czekali godzinami na odprawę. Przez kilkanaście lat od wejścia Polski do Unii Lubieszyn nie zyskał zbyt wielu mieszkańców. Zamienił się za to w prawdziwe zagłębie handlu z wielkimi targowiskami, sklepami czy restauracjami. - 99 proc. klientów to Niemcy - opowiadają sprzedawcy.