Kiedy nie opłaca się przechodzić na B2B?

Co to jest kontrakt B2B?

Umowa B2B – co należy wiedzieć?

Obowiązki pracowników w ramach kontraktów B2B

Jeśli pracownik decyduje się na założenie działalności, zwykle w postaci samozatrudnienia, i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, a nadal chce współpracować ze swoim dawnym pracodawcą, powinien mieć świadomość, z czym jest to związane. Przy współpracy B2B musisz odprowadzać do ZUS składki na ubezpieczenie, a do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Musisz też prowadzić księgowość, co generuje dodatkowe obowiązki, a i koszty, jeśli zlecisz to księgowej.