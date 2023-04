Kierowcy Ubera i Bolta będą mocniej prześwietlani. Sejm poparł zmiany

Sejm przyjął w czwartek ustawę zaostrzającą procedury weryfikacji kierowców. Zmiany w prawie odczują firmy specjalizujące się w przewozach osób, czyli m.in. Uber, Bolt czy Free Now. To reakcja rządzących na doniesienia dotyczących przemocy seksualnej, do jakich miało dochodzić w taksówkach.