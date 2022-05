Klasyfikacja zawodów i specjalności – kody zawodów wprowadzone przez ZUS

Klasyfikacja zawodów i specjalności – co to takiego?

Klasyfikacja zawodów i specjalności to usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Pięciopoziomowy i hierarchicznie usystematyzowany spis opracowany został na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. W celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy aktualizowanie kwalifikacji odbywa się co 2-3 lata.

Do wszystkich pozycji w kwalifikacji przypisane są kody zawodów. Są to indywidualne szyfry, które klasyfikują daną profesję lub zajmowane stanowisko. Zawody podzielono na większe oraz mniejsze podzbiory.

Jakie informacje przekazywane są w kodzie wykonywanego zawodu?

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne mają swój symbol cyfrowy. Grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże dwucyfrowym, grupy średnie trzycyfrowym, grupy elementarne czterocyfrowym. W tej ostatniej do konkretnego zawodu lub specjalizacji przypisano symbol sześciocyfrowy (niewystępujący w ISCO-08), opisujący węższą specjalizację. Co jednak oznaczają dane grupy?

Kolejne cyfry w kodzie oznaczają pomniejsze specyfikacje i specjalności dla danego zawodu. Przykładowo pracownicy wykonujący prace proste to m.in. pomoce domowe i sprzątacze z kodem 9111. Dokładniejsza pozycja z bardziej rozbudowanym kodem to pomoc domowa (911101). Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne mają natomiast kod 9112.

Idąc dalej, 9122 to kod przyporządkowany czyścicielom pojazdów. Dokładniejsza profesja z tej grupy elementarnej to 912202, czyli kod przypisany do operatorów myjni. 912901 to natomiast czyściciel basenów pływackich. Symbol sześciocyfrowy odnosi się w tym przypadku do bardzo konkretnej specjalizacji pochodzącej z czterocyfrowej grupy elementarnej Pozostałych pracowników zajmujących się sprzątaniem z kodem 9129.