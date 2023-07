Kolejny członek rządu zainwestował w obligacje w kluczowym momencie. "Nic nie zarobiłem"

Minister w Kancelarii Premiera był gościem w programie "Jeden na jeden" TVN24. Dziennikarka prowadząca rozmowę zauważyła, że polityk zainwestował oszczędności w obligacje, co można wyczytać z jego oświadczenia majątkowego . Zapytała, ile na tym zarobił.

Kowalczyk nie uwierzył Glapińskiemu?

Henryk Kowalczyk jest zresztą kolejnym członkiem rządu, który zainwestował w obligacje państwowe w czasie, gdy inflacja zaczęła rosnąć. To samo zrobił Mateusz Morawiecki . W odpowiedzi na narastającą krytykę premier jednak zdradził, że zyski z tego tytułu przeznaczy na cele charytatywne .

Problem ze zbożem wróci?

Czy rzeczywiście Polskę znów "zaleje" zboże z Ukrainy? – Mam nadzieję, że nie, dlatego że do 15 września obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej (o wstrzymaniu importu – przyp. red.), ale myślę, że od 15 września również powinna być przedłużona. Taką decyzję i taki wniosek podjęły wszystkie kraje przygraniczne. Mam nadzieję, że to zostanie podtrzymane. Polska z tymi krajami to zrobi – odpowiedział były minister rolnictwa.