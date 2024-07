Kolejny taki cios w kredyt naStart. Tym razem z resortu klimatu

Ziuta 48 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niemniej jednak udało nam się zmniejszyć VAT i to jest bardzo beauty. Niezmiernie ważne jest to, że rząd cały czas pracuje nad polepszeniem waszego bytu, więc pochylcie z szacunkiem swoje uparte karki, niewdzięczni obywatele. Macie szansę podziwiać przy tej robocie wdzięczne niewiasty, które mogą bez problemu mówić co im ślina na język przyniesie, żeby w liberalność wewnątrz koalicji nikt nie wątpił. Czekajcie cierpliwie, bo wcześniej czy później dogadamy się i złożymy do prokuratury zawiadomienia na tych co obiecywaliśmy. Na razie hejka