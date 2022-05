Koniec plastikowych kart SIM? Nadchodzi wirtualna rewolucja

Czym jest karta eSIM?

Karta eSIM jest w pełni wirtualna, w przeciwieństwie do dotychczasowych kart SIM. Trafia do użytkownika drogą cyfrową, a jej aktywacja zajmuje dosłownie chwilę. Karta na stałe zapisuje się w module, który wbudowany jest w smartfon, smartwatch czy tablet. To wygodne rozwiązanie, ponieważ nie wymaga wkładania karty SIM do telefonu, co pozwala także na zaoszczędzenie miejsca w obudowie urządzenia. Jest to na wagę złota dla producentów telefonów, gdyż to jedno z niewielu ograniczeń, które utrudnia podnoszenie funkcjonalności nowych modelów smartfonów.

Niestety, nie wszystkie modele telefonów obsługują karty eSIM. Obecnie są to przede wszystkim nowsze smartfony i smartwatche Apple, Samsunga oraz iPad Pro i 10,2.

Światowy trend

Karty SIM na przestrzeni lat przeszły prawdziwą ewolucję, coraz bardziej zmniejszając swoje rozmiary, aż do poziomu karty nanoSIM. Zgodnie z przewidywaniami sieci komórkowej Truphone, do 2024 roku na urządzeniach na całym świecie zostanie aktywowanych 7 miliardów kart eSIM. Prawdopodobnie wyprą one z rynku fizyczne karty, ponieważ mają kilka ważnych zalet. Czym różnią się od tradycyjnych kart SIM?

Większe bezpieczeństwo

Jeśli telefon zostanie skradziony, wirtualna karta eSIM ułatwi zlokalizowanie smartfona, a także utrudni złodziejowi dostęp do urządzenia. Smartfon stanie się bezużyteczny, ponieważ bez właściciela niemożliwe jest usunięcie danych abonenckich. Nie musisz także martwić się o to, że zgubisz swoją mikroskopijną kartę SIM, gdy potrzebujesz przełożyć ją do innego urządzenia, z którego chcesz korzystać. Wirtualna karta pozwala Ci zapomnieć o takich zmartwieniach.

Bez plastiku, bardziej eko

Jak podaje Truphone, co roku 30 tys. ton plastiku jest wykorzystywanych do tworzenia kart SIM. Wirtualna karta to wyeliminowanie tego problemu i zmniejszenie śladu węglowego całego procesu. Brak konieczności dostarczenia karty czy dołączania dokumentów to oszczędność zasobów, dzięki czemu karta eSIM jest o wiele lepszym rozwiązaniem dla planety niż tradycyjne karty SIM.

Smart opcja

Dzięki temu, że karta eSIM to cyfrowe rozwiązanie, umożliwia aktywację karty nie tylko na smartfonie, ale także na innych urządzeniach. Pozwala to na przypisanie do każdego sprzętu tego samego numeru. Nie musisz bawić się w przekładanie karty ze smartfona na tablet i odwrotnie. Możesz wygodnie korzystać z usług na wszystkich urządzenia, które posiadają wbudowany moduł.

Karta eSIM — u jakich operatorów?

Usługę możesz aktywować tylko u wybranych operatorów. Orange było pierwszym na polskim rynku operatorem, który umożliwił skorzystanie z usługi swoim abonentom. Obecnie taką usługę oferuje także Plus, Truphone oraz T-mobile (jednak tylko dla klientów korporacyjnych).

Jak uzyskać kartę eSIM?

Aktywacja karty jest bardzo prosta, a cały proces zajmie Ci kilka chwil bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy skorzystać z usługi mobilnej, a dostawca prześle dedykowany kod QR, który trzeba zeskanować z poziomu ustawień urządzenia. Kartę eSIM możesz zainstalować także manualnie za pomocą kodu aktywacyjnego przesłanego przez operatora.

Czy karty eSIM to przyszłość?

W Polsce jest ponad 53 mln kart SIM, co daje operatorom spore pole do konkurowania o abonentów, którzy chcieliby pożegnać się z plastikiem w telefonie. Nie jest to jednak proste zadanie — zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez firmę technologiczną Arm w 2019 roku, sama branża obawia się wprowadzania nowych rozwiązań. Wiąże się to m.in. ze złożonością samego wdrożenia technologii, a także z koniecznością odejścia od dobrze rozumianych przez konsumentów kart SIM i przeprowadzenia działań edukacyjnych dotyczących wirtualnych kart eSIM.

