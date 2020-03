Koronawirus. Cukiernie są czynne, ale klientów mają niewielu

Nadal otwarte mogą być sklepy spożywcze, apteki oraz te z artykułami pierwszej potrzeby. Do tej grupy zalicza się piekarnie i cukiernie. Jednak niektóre z nich, mimo otwartych drzwi, świecą pustkami.

Jedna z warszawskich cukierni, założona jeszcze w 1962 r., przeżywa teraz ogromny kryzys. - Codziennie się zastanawiam, czy już zamykać wszystkie nasze cztery lokale, czy jeszcze chwilę poczekać. Bo klientów nie ma. Skróciliśmy godziny pracy, bo ludzie i tak nie spacerują i nie wstępują do cukierni. Zyski są na tak niskim poziomie, że szkoda gadać. Faktury są nadal do zapłacenia, pensje pracownikom też trzeba wypłacić - komentuje właścicielka cukierni. Anonimowo, bo nie szuka rozgłosu, wie też, że nie jest jedyną, która ma teraz problemy.

Pracy w cukierni nie można też wykonać na przyszłość. - Jest to kosztowna produkcja. Trzeba kupić surowce, potem włożyć dużo energii, żeby rozgrzać piece, włączyć maszyny, patelnie. Nie da się usmażyć pączków na cały tydzień, bo wiadomo, że za chwilę będą nieświeże. Codziennie wkładamy tyle samo pracy, a zysk jest znikomy - dodaje właścicielka.

Problemem takich małych, rodzinnych cukierni jest brak możliwości dowozu do domu klienta, tak jak np. w przypadku restauracji. - Nawet myślałam o dowozach, sama mogłabym jeździć, żeby nikogo nie zatrudniać, ale to bez sensu, żebym dowoziła komuś np. kilka ciastek za 3,60 zł. Ludzie lubią popatrzeć przez witrynę i zdecydować, na co mają ochotę. Nie ma nawyku zamawiania ciast przez internet - komentuje kobieta.