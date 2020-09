Koronawirus: czerwone strefy. Wesela do 22? Rzecznik MZ wyjaśnia

W strefach czerwonych liczba weselników nie ulegnie zmianie. Jednak minister w trakcie ogłaszania nowych obostrzeń płynnie przeszedł do zmian w gastronomii. Restauracje i bary w strefach czerwonych będą musiały zamykać podwoje o 22.

W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy to obostrzenie dotyczy również wesel. Można było tak zrozumieć słowa ministra Niedzielskiego.

Zobacz: Rolnicy jadą do Warszawy. "Palenia opon nie będzie"

Już wkrótce wesela w strefie zielonej odbędą się w okrojonym składzie. Zmniejszona będzie liczba uczestników - z obecnych 150 do 100.

W żółtej strefie będzie bawiło się do 75 osób (do tej pory 100). Bez zmian w strefie czerwonej - limit osób na imprezie to 50 gości.