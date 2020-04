Koronawirus. KE ma przygotować propozycję Funduszu Ożywienia, tego chcą szefowie państw UE

Fundusz Ożywienia ma być powołany w odpowiedzi na kryzys, który dotknął wszystkie państwa Unii Europejskiej przez pandemię koronawirusa. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Charles Michel nie podał szczegółów, jak wielki ma być nowy instrument finansowy, ale zaznaczył, że musi być na tyle duży, by w wystarczający sposób odpowiedź na kryzys gospodarczy.

Więcej szczegółów ujawniła przewodnicząca Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. Wskazała, że nowy Fundusz to nie kwestia nie miliardów, ale kwoty przekraczającej bilion euro.

Szefowa KE odpowiedziała też pozytywnie na apele części państw (w tym Polski), które postulowały, by zwiększyć zasoby własne w budżecie unijnym. Po nowemu miałyby one wynosić ok. 2 proc. DNB z dotychczasowych 1,2 proc.