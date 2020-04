Koronawirus. Rząd chce rozmrażać gospodarkę, ale nie podaje dat. U naszych sąsiadów jest dużo lepiej

To, co zaprezentowali, rozczarowało jednak ekspertów, z którymi rozmawialiśmy , a także przedsiębiorców. - Nie chodzi nam oczywiście o to, aby otwierać wszystko jak najszybciej. Czujemy powagę sytuacji. Jednak liczyliśmy na konkretny plan wychodzenia ze stanu zamrożenia. Plan otrzymaliśmy, ale bez żadnych dat. Jak więc mamy się przygotować? - pisał nam na platformę dziejesie.wp.pl przedsiębiorca ze stolicy.

Rząd podał tylko jedną datę - 20 kwietnia zmienią się zasady wpuszczania klientów do sklepów (cztery osoby na jedną kasę lub w sklepach o powierzchni większej niż 100 mkw. - jedna osoba na każde 15 mkw.). Następną fazą ma być m.in. otwarcie sklepów budowlanych w weekendy i hoteli. Kiedy? Na razie nie wiadomo. Premier tego nie powiedział, wicepremier Jadwiga Emilewicz zapowiedziała później w programie III Polskiego Radia, że nowe etapy mają być wdrażane co 14 dni.

Czy tak jednak naprawdę będzie? Przedsiębiorcy woleliby mieć rozpisany plan przywracania gospodarki do życia, potwierdzony przez szefa rządu i ministra zdrowia. Tak, aby mogli wszystko zaplanować, choćby wstępnie. Tak przygotowali rozmrożenia swoich gospodarek Niemcy, Austriacy czy Czesi. Oczywiście z zaznaczeniem, że sytuacja może się zmienić - w końcu nikt nie wie do końca, czy liczba zakażonych nie zacznie znów wzrastać. A w takim przypadku plany trzeba będzie zmieniać lub przestawiać.

W Czechach plan do maja, W Niemczech - do sierpnia

Jak więc wyglądają plany w innych krajach? Kanclerz Angela Merkel przedstawiła szczegółowy kalendarz aż do końca sierpnia. Sklepy do 800 metrów kwadratowych mogą być otwarte już od 20 kwietnia. Od 4 maja do pracy będą mogli wrócić np. fryzjerzy. Zakaz organizowania imprez masowych został jednak przedłużony aż do 31 sierpnia.