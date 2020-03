Rząd. Specustawa gospodarcza odpowiedzią na obawy przedsiębiorców

Emilewicz zapowiedziała jednocześnie, że rząd opowiada się za zniesieniem obowiązku nakładania kar z tytułu niewywiązywania się z umów zawartych w trybie zamówień publicznych. Ma to być jeden z kluczowych elementów zapobiegania negatywnych skutków epidemii koronawirusa dla rodzimej gospodarki. Sam projekt specustawy dot. rozwiązań dla gospodarki ws. koronawirusa ma zostać opublikowany na początku przyszłego tygodnia. Decyzja ministra gospodarki w tej sprawie zostanie opublikowana w środę.

Koronawirus - zgodnie ze wstępnymi szacunkami - może spowolnić polski wzrost PKB w 2020 r. o 0,5-1,3 pkt proc. Wzrost PKB będzie w tym roku na poziomie co najmniej 2 proc., co sprawia, że nadal daleko nam do recesji.