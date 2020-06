Koronawirus sprzyja e-commerce. Sprzedaż w sieci może być dwukrotnie większa niż przed rokiem

- W ubiegłym roku wartość polskiego handlu internetowego przekroczyła 50 mld zł. W tym roku jest duża szansa, że przekroczy 100 mld zł. Według prognoz, w kolejnych 5 latach handel w internecie będzie rósł o 20 proc. rok do roku - powiedział Kościński, cytowany na twitterowym profilu Ministerstwa Finansów.

Tesco znika z Polski. "Konkurencja się zaostrzy, to dobra wiadomość dla kosumentów"

Jest to dowód na pozytywny wpływ izolowania się społecznego Polaków w pierwszych tygodniach pandemii na handel w internecie.

W czasie pandemii sprzedaż niektórych produktów w sieci wzrosła nawet o 600 proc. Dotyczy to np. kamerek internetowych, maszynek do strzyżenia, filtrów do wody oraz oczyszczaczy powietrza.