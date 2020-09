turystyka oprac. kros 1 godzinę temu

Koronawirus w Hiszpanii. Przez pandemię na półwysep przybyło o trzy czwarte mniej turystów

W lipcu do Hiszpanii przybyło o 75 proc. mniej turystów w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej - alarmuje Krajowy Urząd Statystyczny w Madrycie (INE). To katastrofalne informacje dla tego kraju, gdyż turystyka odpowiada za ok. 12 proc. jego PKB.

