Koronawirus w Polsce dobija producentów autobusów

O sprawie informuje "Rzeczpospolita". W sierpniu krajowi przewoźnicy nabyli tylko 68 nowych pojazdów. To o 58 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

- To zaskakujący zwrot po wynikach z czerwca i lipca, gdy sytuacja wydawała się zmierzać ku normalizacji - wyjaśniają we wspólnym raporcie Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz firma JMK Analiza Rynku Transportowego, do którego dotarł dziennik.