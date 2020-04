Koronawirus w Polsce. Minister Szumowski podaje datę "odmrażania" gospodarki

Jakie obostrzenia mają być poluzowane jako pierwsze? Müller wytłumaczył, że chodzi m.in. o limity klientów w sklepach. Rzecznik wytłumaczył że one pozostaną, ale będą realizowane w inny sposób. Oprócz tego rząd planuje złagodzenie zakazu wstępu do lasów i parków.

Szumowski powiedział, że ewentualne otwarcie szkół zależy od "wielu czynników". - W momencie, gdy uruchamiamy gospodarkę, to to jest balans na linii albo "na brzytwie", jak ja to mówię. Dlatego, że z jednej strony koszt lockdownu, takiego całkowitego zamknięcia kraju, to jest 10 mld na dobę, no może dwa dni - oszacował minister w RMF FM. Dodał, że dzięki obostrzeniom Polska ma "jedną z najniższych" liczbę przyrostu zakażonych na dobę.