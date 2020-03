Koronawirus w szczegółach. Obowiązkowa praca zdalna, zasiłki opiekuńcze dla rodziców i świadczenia za kwarantannę

Gorączka, kaszel, ból mięśni, zmęczenie. To typowe objawy grypy. I typowe objawy choroby wywoływanej przez koronawirusa o nazwie SARS-Cov-2. To on odpowiada za chorobę, którą na razie znamy jako COVID-19. W gąszczu nazw faktycznie można się pogubić, stąd koronawirus utożsamiany jest po prostu z samymi dolegliwościami.