Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Boris Johnson zapowiada dalsze luzowanie obostrzeń

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, drugi etap "odmrażania" obejmie przede wszystkim szkoły podstawowe, które stopniowo będą otwierane. Do pracy powrócą również markety na świeżym powietrzu i salony samochodowe przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Natomiast o 15 czerwca - pozostałe sklepy.

Johnson stwierdził, że w Anglii zostało spełnionych pięć warunków, od których uzależniał dalsze luzowanie obostrzeń. Chodzi m.in. o brak ryzyka przepełnienia się placówek medycznych, dowody na stały spadek dziennej liczby zgonów i spadek zakażeń do poziomu dającego się opanować.

Oprócz tego chodzi również o pewność, że nie zabraknie testów na obecność koronawirusa, a także o gwarancję, że luzowanie restrykcji nie doprowadzi do drugiego szczytu pandemii. Premier jednakże przypomniał obywatelom, że luzowanie restrykcji jest warunkowe.

Johnson, cytowany przez PAP, podał też liczby, które mają popierać jego słowa. We wtorek szpitale na Wyspach przyjęły 475 zakażonych, podczas gdy 2 kwietnia liczba ta wynosiła 3121 pacjentów. Natomiast średnia dobowa liczba zgonów z ostatniego tygodnia we wtorek wyniosła 256. To spory spadek w porównaniu z rekordowym wynikiem 943 zgonów z 14 kwietnia.