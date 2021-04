Majówkowe oferty w polskich hotelach. Konsultacja zdrowotna w cenie za pokój

Dzwonimy do hotelu, chcąc skorzystać z oferty. Został już tydzień do majówki, jednak wolne pokoje cały czas się znajdą. Pracownica recepcji oprócz interesującego nas terminu od 29 kwietnia do 3 maja, proponuje również ofertę od 30 kwietnia do 4 maja. Turnus trwać musi 4 dni.