Mieszkanie dwupoziomowe zamiast domu? Kusi cena, ale jakie są wady?

Mieszkanie czy budowa domu ? Takie dylematy towarzyszą wielu osobom, które chcą spełnić swoje cele mieszkaniowe. Rozwiązaniem pośrednim mogą być dom szeregowy lub dwupoziomowe mieszkanie w bloku czy w zabudowie szeregowej. Czy wybór takiego lokum zamiast domu będzie dla Ciebie dobry? Cena z pewnością może zachęcać do dokonania takiego zakup, ale czy warto?

Dwupoziomowe mieszkanie w bloku – rozwiązanie pośrednie

W obliczu rosnących cen nieruchomości mieszkalnych kupno domu, nawet w niewielkim mieście, to koszt nawet 1 mln zł i więcej. Wielu Polaków na to nie stać. Rozwiązaniem ich problemów może być dwupoziomowe mieszkanie w bloku czy w zabudowie szeregowej, niskiej, która cieszy się w Polsce rosnącą popularnością.

Wznoszone są szeregowe budynki wielorodzinne z dwupoziomowymi mieszkaniami. Cechą charakterystyczną jest dla nich to, że zwykle drugi poziom ma skosy, a przestrzeń pod nimi nie wlicza się lub wlicza się tylko częściowo do całkowitego metrażu, przez co może być ono tańsze.