Minister o protestach przedsiębiorców. "Nic z nich nie wynika"

- Takie protesty przedsiębiorców nie przyniosą żadnego skutku - mówi w programie "Money. To się liczy" wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dopytywana w programie "Money. To się liczy" o stworzenie przez rząd mapy drogowej dla przedsiębiorców, odpowiedziała jedynie, że nie da się jej w tym momencie przygotować. Zaś na argument, że jesienią takie progi zostały pokazane, odpowiedziała jedynie że "przez opozycję zostało to wykorzystane do nakręcania negatywnych emocji". - Mierzymy się z więcej niż jednym wariantem wirusa i epidemia nauczyła nas, że jakiekolwiek planowanie jest bardzo dużym wyzwaniem - powiedziała Olga Semeniuk. Jak dodała, zamiast "tworzenia osi czasu woli pracować nad kolejnymi programami pomocowymi dla polskich firm".