Nakłady na oświatę. Minister Piontkowski negocjuje z resortem finansów

- Transfery z budżetu państwa na edukację w stosunku do wielkości budżetu państwa i PKB niestety maleją – wskazuje Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Włodarze chcą wynegocjować powrót do sytuacji z 2016 r., gdy subwencja pokrywała ponad 90 proc. wydatków płacowych, a nie jak dziś ok. 85 proc. – Naszym marzeniem jest zwiększenie subwencji o kilkanaście miliardów złotych, ale realnie patrząc, dobrze by było, aby subwencja pokrywała wydatki płacowe na poziomie 93 proc. – mówi z kolei Eugeniusz Gołembiewski z Unii Miasteczek Polskich.

Szef MEN zapowiedział ponadto powrót do dyskusji o wynagrodzeniach nauczycieli. – Chciałbym, by było to skorelowane z systemem awansu zawodowego. Powinniśmy doprowadzić do tego, by płace, przynajmniej częściowo, nagradzały tych nauczycieli, którzy najlepiej pracują. To trudna materia, ale do sprawy trzeba wrócić, przyjrzeć się, jak to wygląda w innych krajach – zapowiedział.