Niecodzienne zjawisko w Ukrainie. Ceny nagle zaczęły spadać

Agresja Rosji ma wiele nieoczekiwanych efektów. Bank centralny Ukrainy podał właśnie, że zauważa w gospodarce czynniki obniżające inflację. Niestety, powody spadku cen już tak optymistyczne nie są. Okazuje się bowiem, że blokada eksportu spowodowała krajową nadwyżka surowców rolnych. Zmusiło to ukraińskich producentów do obniżek cen. Na wielkie obniżki inflacji nie ma co jednak liczyć.