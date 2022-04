"Totalna katastrofa" w Chinach. To będzie miało wpływ na cały świat

Obecnie sytuacja jest tak niepewna, że "Financial Times" pisze wręcz, iż wzrost zakażeń w Chinach może przynieść krach na rynku rolnym oraz spowodować braki w zaopatrzeniu w żywność. Miejscowy rząd prowadzi bowiem politykę dążącą do zupełnego wyeliminowania wirusa poprzez zamykanie portów, sklepów i wstrzymania życia gospodarczego.

Zobacz także: "Tarcza antyputinowska" wspomoże gospodarkę? Ekspert: Trzeba się wziąć do roboty

Lockdown z perspektywy restauratorki

Relacjonuje, że w tym tygodniu władze największego chińskiego miasta rozszerzyły blokadę na całe miasto na czas nieokreślony . Ding przyznaje, że nie ma pojęcia, kiedy będzie w stanie ponownie otworzyć biznes. Przewiduje, że taki stan może potrwać do końca kwietnia.

"Całkowicie zniszczyło to nasze przepływy gotówki. Jako mała firma nie będziemy w stanie zapłacić czynszu, opłacić pracowników i dostawców. Spłata długów zajmie nam lata " - narzeka.

Rośnie liczba zachorowań na COVID-19

Od początku marca władze najludniejszego miasta w Chinach zgłosiły ponad 114 tys. przypadków zachorowań. To liczba znacznie przekraczająca ogólnokrajową liczbę zakażeń z poprzednich dwóch lat. W czwartek w Szanghaju odnotowano 19 982 przypadki, co stanowi najwyższy wynik dzienny .

Chińscy urzędnicy określili epidemię jako "wyjątkowo ponurą" i wysłali dziesiątki tysięcy pracowników służby zdrowia, w tym personel wojskowy, do pomocy w powstrzymywaniu wirusa.

Fatalne skutki gospodarcze koronawirusa

"Jeśli blokada potrwa tylko przez dwa miesiące, to obniży wzrost gospodarczy Chin o 0,3-0,5 pkt proc. w tym roku. Jeśli utrzyma się cały trzeci kwartał, spowoduje to obniżenie tempa wzrostu Chin o 1,5-2 proc. " - ocenia Xia Le, główny ekonomista ds. Azji w Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), cytowany przez serwis "Al Jazeera".

Ekspert szacuje, że Chiny nie będą w stanie osiągnąć oficjalnego celu 5,5-proc. wzrostu PKB, jeśli blokada potrwa dłużej niż do czerwca. Nawet jeśli władze zastosują bardziej prowzrostową politykę.

Na stole pojawił się scenariusz recesji w Polsce

Lockdown w Chinach, które są jednym z największych partnerów handlowych Polski, może mieć też negatywny wpływ na naszą gospodarkę. Jeśli do tego dojdzie przedłużająca się wojna w Ukrainie czy krach w niemieckim przemyśle, grozi to nawet recesją.

- Jest takie ryzyko. Drugi i trzeci kwartał tego roku będą słabe. Spodziewamy się spadku inwestycji ze względu na niepewność związaną z wojną w Ukrainie. Obserwujemy także zaburzenia w łańcuchach dostaw wywołanych nawracającymi falami pandemii, szczególnie w Chinach - wyjaśnia przyczyny możliwego załamania Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, który był w środę gościem programu "Money. To się liczy" .

- To brzydkie słowo na ‘r’ będzie pojawiać się częściej, ale na razie gospodarki są rozpędzone, ciężko też więc mówić o stagflacji, która łączy zerowy wzrost z wysoką inflacją. (…) To może nie być jeszcze recesja, ale będziemy jako konsumenci, inwestorzy czuć to jako recesję - ocenia Maciej Pielok, dyrektor ds. strategii inwestycyjnej Pekao TFI, cytowany przez PAP.