Niemcy zamykają gospodarkę. To wpłynie również na Polskę

- Wydaje się, że to jest właściwa strategia - tak o zamykaniu gospodarki przez Niemcy mówi w programie "Newsroom" Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Jednocześnie taka decyzja kanclerz Angeli Merkel znacząco wpłynie na gospodarkę Polski. To właśnie Niemcy są głównym partnerem handlowym naszego kraju. Jak podkreśla ekspert, okres między świętami a Nowym Rokiem jest stosunkowo najbardziej "martwy", jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą. - Przed świętami mamy wzmożoną aktywność, ale później ona znacząco spada. Więc jeśli zamykać, to najlepiej właśnie wtedy, bo skutki nie będą aż tak dotkliwe - twierdzi Bujak. Na razie tą drogą nie idzie Polska. - Sytuacja epidemiologiczna się poprawia, ale rząd nie decyduje się na łagodzenie obostrzeń - mówi Bujak. Główny ekonomista PKO BP był również pytany, czy w przyszłym roku należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem niedziel handlowych. - Najważniejsze, żeby nie zamykać sklepów na całe tygodnie. Niedziela handlowa aż...

