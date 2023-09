Nieoficjalnie: Niemcy wprowadzą kontrole na granicy z Polską. Decyzja będzie ogłoszona w środę

Ze słów informatora portalu wynika, że niemiecka federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser ogłosi tymczasowe kontrole na granicach Niemiec z Polską i Czechami . Wszystko po to, aby ograniczyć napływ osób ubiegających się o azyl u naszych sąsiadów.

Napływ migrantów do Niemiec

Portal podaje też, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 r. ok. 204 tys. osób poprosiło o azyl w Niemczech. To o ok. 77 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Dlatego też niemiecki rząd znalazł się pod presją opinii publicznej, opozycji i służb mundurowych, aby temu przeciwdziałać.